Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çağrı üzerine içerisinde kadınların da olduğu yolcuları aracına alan UBER sürücüsü ve yolcuları, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından yolu kesilerek tekme ve yumrukla darp edildi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Pendik’teki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde uygulamadan çağrı alan UBER sürücüsü yolcuları almak üzere havalimanının yolcu çıkışına geldi. Yolcuları aracına aldıktan sonra yoluna devam edeceği esnada aracın önü, taksici olduğu iddia edilen bir grup tarafından kesildi. Taksicilerin araçtaki yolcuları indirmeye başlamasının ardından UBER sürücüsü ile grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksiciler yolcuları yaka paça araçtan indirmeye çalıştı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sürücünün de müdahale etmesi üzerine meydana gelen kavgada, yolcular ve sürücü grup tarafından darp edildi. Vatandaşların araya girdiği kavganın büyümesi üzerine tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kadın yolcular ise “polis” diyerek bağırarak yardım istedi. Bir süre sonra polis ekipleri ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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