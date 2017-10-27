Havalimanını Türk ortağı ile yapacak

haberturk.com'un Nijerya basınından derlediği haberlere göre, MKO Abiola Uluslararası Havalimanı'nın tüm altyapı inşaat işlerini Biray Grup üstlenecek. Nijeryalı hükümet yetkilileri ve şirket arasında imzalanan anlaşmaya göre inşaatın 8 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Düzenlenen imza töreninde konuşan AWOL CEO'su Nurudeen Ogunlade, MKO'nun ilk fazının 8 ayda biteceğini ve 5 uçak, 3 hekikopter ve bir cargo uçağının kalkışına hazır olacağını belirtti. Ogunlade, Nijerya'daki diğer eyaletler olan Ogun, Ondo, Ekiti, Kogi, Oyo, Kwara ve Edo gibi ticari açıdan önemli bölgelere uçuşların yapılacağını, ayrıca yabancı ziyaretçilerin de bu havalimanında ağırlanacağını belirtti.



İki yıl içinde komple tamamlanması beklenen havalimanı kompleksinde 5 yıldızlı bir otel, kültür merkezi, su parkları, kelebek müzesi ve casinolar da yer alacak.

15 YILDIR NİJERYA'DA

Projenin Türk ortağı Biray Grup, 1985 yılında kurulmuş İzmit merkezli bir şirket. Altyapı inşaatları sektöründe faaliyet gösteren grubun toplam 8 şirketi bulunuyor. Şirket şimdiye kadar Nijerya'nın yanında İtalya, Fransa, Kırgizistan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerde de altyapı inşaatları gerçekleştirdi.

Biray Grup Nijerya'da 2002 yılından bu yana faaliyet gösteriyor