Havalimanlarındaki İSPARK'lar 1 saat ücretsiz olacak

İSPARK, Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı’na yakın mesafede hizmete açtığı yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklarında yeni bir uygulama başlatıyor.

Özellikle havalimanı girişlerinde yolcu bekleyen araçların oluşturduğu uzun kuyruklar ve yol açtığı trafiğin ortadan kalkması amacıyla sürücüler havalimanına 5 dakika mesafede bulunan İSPARK otoparklarına yönlendirilecek. Otoban kenarında bekleyen araçların trafikte yol açtığı tehlikelerin önlenmesi ve güvenli bir parklanmanın yapılması sağlanacak.

İSPARK otoparklarına araçlarını bırakan yada yolcularını almak için bekleyen sürücülere kolaylık sağlayan ring servisleri bulunuyor. Sürücüler servisle gelen yolcuları otoparktan alarak hem emniyet şeridinde bekleme yapmayacak hem de trafiğe sebep olan uzun araç kuyruğu oluşturmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve trafik akışına katkı sağlamak amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “İki havalimanında bulunan otoparklarımızda sürücülere 1 saat ücretsiz hizmet vereceğiz. Bunun yanında otopark ve havalimanları arasında yine ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 5 dakikalık mesafede olan İspark otoparkları 24 saat boyunca 8 TL’ye hizmet veriyor. Ayrıca 5 dakikada bir ring yapan ücretsiz servis araçları bulunuyor.

İSPARK havalimanı ücretsiz

ücretsiz İSPARK