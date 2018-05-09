Soğuk kafeleri ve Bohem barları ile Havana ilginç bir dönemden geçiyor. Devrim ülkesinde özel teşebbüs, ilkbaharın ilk çiçeklerini gösteriyor ancak o ünlü isimlerin markalarını henüz burada görmek mümkün değil. Ancak Havana’nın yedi yıllık ekonomik devrimi, bu büyüleyici deniz manzaralı şehrin ruhunu yeniden canlandırdı. Efsanevi devrimci Che Guevara'nın Havana'sını daha yakından tanımanıza yardımcı olacak Havana gezi rehberine göz atmanızı tavsiye ederiz...



Havana'ya gittiğinizde ilk izleniminiz biraz kafa karıştırıcı bir yapboz gibi görünebilir, ancak parçaları nasıl bir araya getireceğinizi öğrendiğinizde ortaya bambaşka nefis bir resim ortaya çıkar. Yıllar önce canlılığını yitirmiş ihtişamıyla koloni döneminden kalma yapıların cezbedici renklerle yeniden düzenlendiğine şahit olursunuz.



Dünyaca ünlü yazar Ernest Hemingway 1939'dan 1960'a kadar yaşadığı "sütunlar şehri" olarak adlandırılan Havana, Küba'nın başkentidir ve Küba Cumhuriyeti'nin on dört vilayetinden biridir. Komünist devrimden önce Havana, Karayiplerin tatil noktalarından biriydi ve Küba 1990'larda turizme yeniden açıldığından beri, bir kez daha popüler bir yer haline geldi.

HAVANA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Küba, tüm yıl boyunca sıcak ve nemli bir havaya sahip tropik bir iklime sahiptir. Kış mevsiminde sıcaklıklar 24 derece, ilkbahar ve sonbaharda 26 ve yaz mevsiminde 28 dere civarındadır.

Küba'nın iki para birimi vardır: Küba Pezosu (CUP) ve Küba Dönüştürülebilir Pezosu (CUC). Çoğu turist, tüm alımlar, oteller, taksiler ve faaliyetler için CUC kullanıyor. 1 CUC = 1 USD.

Küba’ya giderken yanınızda Euro veya Kanada Doları götürün. Çünkü Amerikan Doları bozdurduğunuz zaman ceza olarak % 10 vergi kesiliyor.

Küba'da resmi dil İspanyolca'dır. Havana'da ayrıca Galiçya dili ve Korsika dili de kullanılmaktadır.

Küba’da 110 V elektrik kullanılıyor. Yanınızda dönüştürücü adaptör bulundurun.

Küba’daki şehirlerde yerel halkın kullandığı otobüsleri ya da CocoTaxi, BiciTaxi gibi araçları kullanabilirsiniz. Pazarlık yapmayı sakın unutmayın.

Küba'ya gitmek için vize alınması zorunludur.

HAVANA'DA GEZİLECEK YERLER

DEVRİM MÜZESİ

Devrim Müzesi, Küba Havana'nın Eski Havana bölümünde bulunan bir müzedir. Müze, Mario García Menocal'dan Fulgencio Batista'ya kadar tüm Küba başkanlarının Başkanlık Sarayı'nda yer alıyor. Küba Devrimi'ni takip eden yıllarda Devrim Müzesi oldu. Devrim binasının önünde, 1961 Domuzlar Körfezi Çıkarması'nda birini Fidel Castro'nun kullandığı iki tankı ve Küba birliklerinin işgalcilere karşı kullandığı İngiliz yapımı Sea Fury bombardıman uçağı var. Arkasındaki alanda, Aralık 1956'da Fidel Castro ve Meksika'dan diğer 81 devrimciyi taşıyan 18 metrelik yatın bir kopyasını içeren Pavillón Granma'yı bulacaksınız. Pavyon, uçaklar, roketler ve 1957 saldırısı sırasında kaçış arabası olarak kullanılan eski bir posta kamyoneti de dahil olmak üzere devrimle ilgili diğer araçlarla çevrilidir.

HAVANA ROM MÜZESİ

Havana Club Rom Müzesi'ne yapılan ziyaret sadece Küba'nın en meşhur içkisinin kökenine bir yolculuk değildir. Şeker kamışının taze kesilmiş saplarından bir damıtkanın ve yaşlanan mahzenlerin yeniden oluşturulmasına kadar, müze gerçek bir Küba kültürünün tadının yanı sıra rom yapım sürecinin gerçek zamanlı bir deneyimini sunar. Tarihi Habana Vieja bölgesinde ("eski Havana") yer alan müze, yenilenmiş bir 18. yüzyıl "güneş" (kolonyal şehir evi) içinde yer almaktadır. Bu müze, eski makinelerde karmaşık rom yapım sürecini gösteren ilginç bir rehberli tur sunuyor. Tur İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca'ır. Bu, beyaz meşe fıçıların üretiminden romun fermantasyonuna ve yaşlanma sürecine kadar bütün süreçleri açıklıyor. Bilet fiyatının içinde tur bitiminde rom tadımı da var. Müzede ayrıca bir bar ve dükkan bulunmaktadır.

PLAZA DE LA REVULUCION

1920'lerde Fransız şehir tasarımcısı Jean Claude Forestier tarafından tasarlanan devasa Plaza de la Revolución (1959'a kadar Plaza Cívica olarak bilinir), 1920 ile 1959 arasında büyüyen Havana'nın “yeni şehri” nin bir parçasıydı. Forestier'in iddialı planının nexus'u olarak, meydan, Paris Al Bardası'na, Vedado'ya ve Centro Habana'daki Parque de la Fraternidad'a doğru uzanan çeşitli caddeler ile Paris'in Place de l'Étoile tarzındaki kare küçük bir tepeye inşa edilmiştir. 1950'lerin sonlarında inşa edilen gri binalar ile çevrili olan meydan, bugün Küba hükümetinin üssü ve büyük çaplı siyasi mitinglerin yapıldığı bir yer. Plazanın kuzey tarafında yer alan beton blok, Che Guevara'nın (Alberto Korda'nın ünlü 1960 fotoğrafının bir kopyası) devasa duvar resmi ile tanınan Bakan La della Siempre (Daima zafere) kelimesiyle ünlü olan İçişleri Binasıdır. 2009'da, Küba'nın diğer kahraman devrimcisi Camilo Cienfuegos'un benzer tasarımlı görüntüsü, komşu telekomünikasyon binasına "Vas Bien Fidel" (Nasılım Fidel) ifadesiyle eklendi.

PASEO DEL PRADO

Havana'nın Prado caddesi şehrin en ünlü gezinti yeridir. Paseo de Marti olarak da bilinen gezinti yeri, Eski Havana'yı Orta Havana'dan ayırır. Malecon deniz duvarından kilometrelerce uzanan yol, Fraternidad parkına ve fıskiyesine kadar uzanır. Eski Şehir surlarının dışında 1772 yılında inşa edilmiş ve Havana'nın sosyal yaşamının odağı olmuştur. Bugün, terrazzo kaplamalı mermer ve taş banklar, demir lamba direkleri ve defne ağaçları ile kaplıdır. Gezinti yolunun her iki tarafında da tiyatrolar, okullar, kafeler ve restoranlar bulunur.

CAPITOLIO NACIONAL (BAŞKANLIK SARAYI)

Bu şüphesiz Küba'nın en önemli binalarından biridir. Capitolio'nun Başkanlık Sarayı olarak inşaat çalışmaları 1910'da başladı. Orijinal tasarımda Senato ve Temsilciler Meclisi'nde yapılacak değişiklikler için yapımı durduruldu ancak 1926'da yeniden başlatıldı. Bu yapıda sadece birinci sınıf malzemeler kullanılmış ve Fransa'daki Panteon'un duvar, tavan, kapı ve lambaların detaylarının çoğu burada da kullanılmıştır. Enrique García Cabrera tarafından tasarlanan binanın mükemmel ana kapıları Küba tarihini tasvir ediyor. Klasik bahçeler Fransız peyzaj sanatçısı Jean Claude Nicolas Forrestier tarafından tasarlandı. 62 metrelik kubbe, kentin en yüksek noktası.

PLAZA DE ARMAS

Geniş ve zarif olan meydan barok yapılar ile çevrilidir. 18. yüzyılın ortalarına kadar askeri törenler için kullanıldı. 1771-1838 yılları arasında yeniden yapılanmasından sonra şehrin buluşma noktası oldu. Meydanın ortasında ülkenin Kurucu Babası'nın mermerden bir heykeli bulunur ve onun adını taşıyan, Céspedes Park olarak da bilinir. Bu meydan, Latin Amerika ve dünya edebiyatı üzerine birçok antika ikinci el kitap satılan pazarı ile ünlüdür.

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