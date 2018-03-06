Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, şubat ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, şubat ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 1,6 artışla 64 bin 664, dış hatlarda ise yüzde 7,5 artışla 34 bin 519 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 16,5 artarak 30 bin 789'a ulaştı. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 6,4 yükselerek 129 bin 972 olarak kayıtlara geçti.
Şubatta Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 15,5 artışla 8 milyon 375 bin 807, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 22 artışla 4 milyon 672 bin 463 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,6 artışla 13 milyon 58 bin 763 olarak gerçekleşti.
Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 21,9 artışla 17 milyon 975 bin 38, dış hat yolcu trafiği yüzde 25,8 yükselerek 9 milyon 822 bin 106'ya ulaştı. Böylece Türkiye genelinde yılın ilk 2 ayında havayolu yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 27 milyon 817 bin 145 olarak kaydedildi.
YÜK TRAFİĞİ ARTTI
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği şubat ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13,7 artışla 64 bin 629 tona, dış hatlarda yüzde 20,4 yükselişle 173 bin 856 tona, toplamda ise yüzde 18,5 artarak 238 bin 485 tona ulaştı.
Havalimanları yük trafiği, yılın ilk 2 ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 18,7 artışla 140 bin 965 tonu, dış hatlarda yüzde 25 artışla 357 bin 889 tonu, toplamda ise yüzde 23,1 artışla 498 bin 854 tonu buldu.
Şubatta yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanları sağladı.
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 421 bin 628, dış hatta ise yüzde 24 artışla 3 milyon 312 bin 527 olmak üzere, toplamda yüzde 18 artarak 4 milyon 734 bin 155 oldu.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 16 artışla 1 milyon 620 bin 882, dış hatta ise yüzde 18 artışla 763 bin 998 olmak üzere, toplamda yüzde 17 artışla 2 milyon 384 bin 880'e ulaştı.
Ankara'da da hava ulaşımına talep artarak devam ediyor. Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği şubatta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 41 artışla 1 milyon 211 bin 685, dış hatta ise yüzde 29 artışla 159 bin 655 olmak üzere toplamda yüzde 39 artışla 1 milyon 371 bin 340 olarak kayıtlara geçti.
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