Havuç tarator malzemeler

7 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator nasıl yapılır?

Önceden ısıtılmış bir tavada, rendelenmiş havuçları, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alıp, soğutun. Dövülmüş sarımsak ve süzme yoğurdu, tuz ile birlikte iyice çırpın. Soğuyan havuçları, çırpılmış yoğurdun içerisine aktarın ve karıştırın. Servis edene kadar buzdolabında üzeri kapalı bir şekilde bekletin. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirebilir, ceviz ile de üzerini süsleyebilirsiniz. İşte havuç taratorunuz hazır! Afiyet olsun...