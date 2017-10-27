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Hawai'de yürürken telefona bakmaya ceza kesilecek

27 Ekim 2017 Cuma, 10:20:24 Güncelleme: 10:32:03

Hawai'nin Honolulu şehrinde yürürken dikkati dağıtacak elektronik alet veya telefona bakarak yürümek yasaklandı

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Hawai'nin Honolulu şehrinde "dalgın yaya kanunu" olarak adlandırılan kanun ile birlikte yürürken mesajlaşmak yasaklandı. Böylelikle Hawaii'nin başkentindeki polis, yol boyunca bir elektronik cihaza dikkatini veren yayalara 99 dolara kadar ceza yazabilecek.

DHA'nın haberine göre Belediye Başkanı Kirk Caldwell bu kararın "arabalara çarpan yayaların yüksek oranı yüzünden" alınmasının mecburi olduğunu ve kanunun "dikkatsiz yayaların kendilerini yaralamalarını önlemek" için hazırlandığını vurguladı.

2015 yılında Maryland Üniversitesi 2000 ve 2011 yılları arasında ABD'de yürürken telefonla ilgilenenlerin 11 binden fazla yaralanmaya yol açtığını kaydetti.

ABD'deki yaya ölümleri, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde dokuz oranında artarak 5 bin 987´e ulaştı. Hal böyle olunca da dünyanın önde gelen şehirlerinde yavaş yavaş telefonu elinden düşürmeyen "akıllı telefon zombileri"nin trafikte dalgın yürümeleri yasaklanıyor.

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