Hawaii'de 30 yıl sonra nükleer saldırı sirenleri ilk kez çalacak!

ABD'nin Hawaii eyaletinde Cuma günü, Soğuk Savaş döneminden bu yana kullanılmayan nükleer saldırı sirenleri 30 yıl sonra ilk kez test edilecek. Hawaii eyaleti, Kuzey Kore'ye en yakın ABD toprağı olarak biliniyor.

Eyaletin tamamında 400'den fazla konumda 60 saniye boyunca çalacak sirenlerle ilgili bir bilgilendirme videosu yayınlayan acil durum servisi, nükleer saldırı sirenlerinin Aralık ayının ilk gününden itibaren her ayın ilk iş gününde çalacağı belirtildi.

Acil durum servisi, vatandaşlara sirenler çaldığında evlerinin içerisinde ve sakin kalmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, "Acil durum hazırlıkları, ne beklediğimize ve tüm tehlikelere karşı ne yapılacağı üzerine gelişiyor" denildi.

Acil durum servisinin açıklamasında özellikle Kuzey Kore'den bahsedilmedi ancak nükleeer saldırı sirenleri Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte devre dışı bırakılmıştı. Kuzey Kore'nin Hawaii'ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füzelere sahip olmasının nükleer saldırı sirenlerini tekrar aktif hale getirme kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Nükleer saldırı sirenlerinin olası bir füze isabetini 12 ile 15 dakika önce haber vereceği ve bu durumun binlerce hayatı kurtarabileceği belirtiliyor. Acil durum servisine göre, 1.4 milyondan fazla kişinin yaşadığı Hawaii'de erken uyarı sirenleri sayesinde nüfusun yüzde 90'ı olası bir nükleer saldırıdan etkilenmeyecek.