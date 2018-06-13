HT Egeli'de yer alan haber göre, Bodrum’un Bardakçı koyunda bulunan 5 yıldızlı lüks otelin resmi hesaplarından fotoğraflarını çalan dolandırıcı sahte sosyal medya hesapları açarak sanal ortam üzerinde otel odası satmaya başladı. Otelin sosyal medya sorumluları durumu fark ederek otelin satış müdürü Murat Kuday’a haber verdi. Kuday otel bilgilerinin, adres ve fotoğrafların kendi otellerine ait olduğunu ama telefon numarasının değişik olduğunu gördü. Numarayı arayan Kuday, dolandırıcı ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı 2 kişilik, 4 günlük oda fiyatının bin 400 lira olduğunu söyleyerek whatsapp üzerinden rezervasyon yapabileceklerini otel müdürüne söyledi ve hesap numarası göndererek parayı yatırmasını istedi. Başka bir boş oda var mı? Sorusuna ise dolandırıcı; son 9 oda kaldığını belirtti. Yaşanan bu olaydan sonra otel yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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