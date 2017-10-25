Düzce'de nikah merasiminden bir gün önce trafik kazası geçiren Semih Akar, yapılan boyun omuru ameliyatı ile hayata tutundu.

AA'nın haberine göre; DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonrasında boyun omurunda kırık meydana gelen 24 yaşındaki Semih Akar, DÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dinç tarafından ameliyata alınan Akar, yüksek riskli ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının ardından sağlığına kavuştu.

"ZORLU BİR AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Dinç, hastanın zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Trafik kazası geçiren hastanın, kendilerine getirildiği anda acil olarak ameliyata alındığını kaydeden Dinç, şöyle devam etti: "Hastamızın ikinci boyun omurunda ciddi bir kırığı vardı. Bu kırıklar ölüm ya da hastalarımızda ileri düzeyde felçle sonuçlanabilen tablolara neden olabiliyor. Hastamız, bu açıdan çok şanslı gruptaydı. Bu noktadan sonra bizim devreye girerek, mevcut kırığı vidalarla sabitleyip kırıkların kaynamasına ve kemikleşmeye olanak sağlamamız gerekiyordu. Türkiye'de sınırlı sayıdaki merkezlerde yapılabilen, ciddi ve yüksek riskli ameliyatla boyun ikinci omurunda yer alan kırık vidalarla sabitlendi. Hastamız şu an yürüyebiliyor. Kendisi kısa süre içerisinde taburcu olacak. Semih Bey kazadan bir gün sonra nikah masasına oturacaktı. İnşallah kendisini kısa süre içinde tekrar nikah masasına göndereceğiz."

NİKAH MASASINA OTURACAĞI GÜNÜN HAYALİNİ KURUYOR

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Semih Akar da ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Dinç ve ekibine teşekkür ederek, "Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Hayat bana ikinci bir şans daha verdi" ifadesini kullandı.

Nikah töreninden bir gün önce trafik kazası geçiren Akar, yeniden sağlığına kavuşmasının ardından nikah masasına oturacağı günün hayalini kuruyor.