Hayat Sırları 9. bölümü ile Star TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Seher, kızı Zeyno'yu buldu ve Zeyno'u kaçıranlardan hesap sormaya çalışıyor. Diğer yandan Burak, Zeyno'nun kendi kızı olduğunu öğrenmesinin ardından bu şoku atlatmaya çalışıyor. Son bölümü seyreden izleyiciler, 'Hayat Sırları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hayat Sırları 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hayat Sırları 10. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 9. son bölüm özeti...

HAYAT SIRLARI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yapımcılığını Most Production'un üstlendiği, yönetmenliğini Murat Can Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Mahinur Ergun'un kaleme aldığı Hayat Sırları dizisi 9. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler, yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Fakat, Hayat Sırları'nın 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisinden izleyebilirsiniz.

HAYAT SIRLARI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır.

Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

