Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Gökçe Yanardağ, Mehmet Bilge Aslan, Nilgün Türksever, Utku Ateş ve Barış Gönenen gibi isimlerin rol aldığı Hayat Sırları dizisi 10. son bölümü ile geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Hayat Sırları 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Peki, Hayat Sırları 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

HAYAT SIRLARI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayat Sırları son bölümüyle geçtiğimiz günlerde yayınlanıp, izleyiciden tam not almıştı. Hayat Sırları yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler internette aramalarını hızlandırdı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hayat Sırları yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ve fragman gelir gelmez haberimizde yer alacaktır.

HAYAT SIRLARI 10. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Seher, Zeyno’ya kavuşmanın yollarını ararken sorumlulara ceza çektirmeye kararlı. Burak yaşadığı yıkıntıyla bir daha Seher’le eskisi gibi olamayacağına karar veriyor.

Meryem’in elindeki kanıtlar Ayşen’i yıllarca hapis yatırabilir. Selma Kuzgunlara hesap sormaya geliyor. Mustafa’nın yardımına geçmişinden gelen hiç beklemediği biri yetişiyor!

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Hayat Sırları 11. yeni bölüm

Hayat Sırları 11. yeni bölüm fragmanı

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