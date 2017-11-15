Hayat Sırları 3. bölümde Burak ve Seher arasında ne yaşanacak?

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Gökçe Yanardağ ve Mehmet Bilge Aslan'ın paylaştığı Hayat Sırları 3. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 3. bölümde Seher, uzun bir süre kurtulmayı hedeflerken karşısında Burak'ı bulur. Peki Hayat Sırları 3. bölümde neler olacak? İşte Hayat Sırları 3. bölüm fragmanı ve özeti...

HAYAT SIRLARI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Sırları 3. bölümde;

Ayşen, Kuzgun‘ları binadan atma tehdidi ile Seher’den sonsuza kadar kurtulmayı hedeflemektedir. Seher kızını bulmak için gittiği Adana’da karşısında Burak’ı bulur.

Kendisini terk eden babanın Mustafa Kuzgun olduğunu öğrenen Hakan, intikam için Şirin ile ilgili bir plan yapar. Hakan başına nasıl bir bela aldığını henüz bilmemektedir. Tekgöz’ün Kuzgunlar’dan istediği bir şey vardır.

Hayat Sırları Çarşamba akşamı saat 20:00'de Star TV'de.

HAYAT SIRLARI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, hala unutamadığı büyük aşkı Seher’den geçmişin hesabını sormakta, Seher ise büyük sırrının açığa çıkmasından korkarak çok acı çekse de Burak’ tan uzak durmaya çalışmaktadır. Mustafa kapısına kadar dayanan korkutucu geçmişin ortaya çıkma ihtimali ile köşeye sıkışır.

Şirin’in çalıştığı kanalda oyunculuk teklifi alan Hakan yıllar sonra babasının kimliğine ulaşmıştır. Babasının ve ailesinin karşısına çıkmaya ve onlara hayatı zehir etmeye hazırlanmaktadır.

Kemal’in gizli mesleği açığa çıkmış, Mustafa’nın oğluyla ilgili bütün planları suya düşmüştür. Ayşen yıllar önce kurtulduğunu sandığı Seher’in tekrar oğlunun hayatına girdiğini öğrenince Seher ve ailesine büyük bir darbe indirir.

HAYAR SIRLARI OYUNCULARI

Mustafa Kuzgun (Ahmet Mümtaz Taylan)

Burak Özer (Ekin Koç)

Seher Kuzgun (Hazar Ergüçlü)

İnci Kuzgun (Devrim Yakut)

Kemal Kuzgun (Olgun Toker)

Şirin Kuzgun (Ecem Erkek)

Ayşen Özer (Gökçe Yanardağ)

Melek Paşalı (Ayşegül Cengiz Akman)

Zafer Paşalı (Mehmet Bilge Aslan)

Hakan İmren (Efecan Şenolsun)

Selma İmren (Nilgün Türksever)

Tuba Türkkan (Ecem Simge Yurdatapan)

Murat Başar (Utku Ateş)

Arhan Taş (Barış Gönenen)

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Hayat Sırları 3. bölüm

Hayat Sırları 3. bölüm fragmanı