Hayat Sırları 4. bölümde Seher ve Burak’ın ayrılığındaki sır perdesi aralanıyor!

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Gökçe Yanardağ ve Mehmet Bilge Aslan'ın paylaştığı Hayat Sırları 4. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 4. bölümde iki kardeş Seher'in problemlerine çözüm bulabilecek mi? Peki Hayat Sırları 4. bölümde neler olacak? İşte Hayat Sırları 4. bölüm fragmanı ve özeti...

HAYAT SIRLARI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Sırları 4. bölümde;

İnci, Tekgöz’ü karşısında bulunca artık kaçış olmadığını anlar. Mustafa’yı ve ailesini korumak için Tekgöz’ün istediklerini yapacak mı?Seher ve Burak’ın ayrılığındaki sır perdesi aralanıyor! Ayşen yaptıklarını Burak’tan saklayabilecek mi?Seher yüklerini tek başına taşımaktan yorulup her şeyi Kemal’e anlatıyor.

İki kardeş Seher’in sorunlarını çözebilecek mi? Hakan, babasına ve Kuzgun ailesine adım adım yaklaşırken Tekgöz’ün verdiği süre dolmak üzere! Beklenmeyen gelişmeler Kuzgun ailesini zor durumda bırakıyor!

Hayat Sırları Çarşamba akşamı saat 20:00'de Star TV'de.

HAYAT SIRLARI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, Kuzgun‘ları binadan atma tehdidi ile Seher’den sonsuza kadar kurtulmayı hedeflemektedir. Seher kızını bulmak için gittiği Adana’da karşısında Burak’ı bulur.

Kendisini terk eden babanın Mustafa Kuzgun olduğunu öğrenen Hakan, intikam için Şirin ile ilgili bir plan yapar. Hakan başına nasıl bir bela aldığını henüz bilmemektedir. Tekgöz’ün Kuzgunlar’dan istediği bir şey vardır.

HAYAR SIRLARI OYUNCULARI

Mustafa Kuzgun (Ahmet Mümtaz Taylan)

Burak Özer (Ekin Koç)

Seher Kuzgun (Hazar Ergüçlü)

İnci Kuzgun (Devrim Yakut)

Kemal Kuzgun (Olgun Toker)

Şirin Kuzgun (Ecem Erkek)

Ayşen Özer (Gökçe Yanardağ)

Melek Paşalı (Ayşegül Cengiz Akman)

Zafer Paşalı (Mehmet Bilge Aslan)

Hakan İmren (Efecan Şenolsun)

Selma İmren (Nilgün Türksever)

Tuba Türkkan (Ecem Simge Yurdatapan)

Murat Başar (Utku Ateş)

Arhan Taş (Barış Gönenen)

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Hayat Sırları 4. bölüm

Hayat Sırları 4. bölüm fragmanı

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