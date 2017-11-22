Hayat Sırları 4. bölümde Seher ve Burak’ın ayrılığındaki sır perdesi aralanıyor!

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Gökçe Yanardağ ve Mehmet Bilge Aslan'ın paylaştığı Hayat Sırları 4. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 4. bölümde iki kardeş Seher'in problemlerine çözüm bulabilecek mi? Peki Hayat Sırları 4. bölümde neler olacak? İşte Hayat Sırları 4. bölüm fragmanı ve özeti...
Hayat Sırları 4. bölümde;
İnci, Tekgöz’ü karşısında bulunca artık kaçış olmadığını anlar. Mustafa’yı ve ailesini korumak için Tekgöz’ün istediklerini yapacak mı?Seher ve Burak’ın ayrılığındaki sır perdesi aralanıyor! Ayşen yaptıklarını Burak’tan saklayabilecek mi?Seher yüklerini tek başına taşımaktan yorulup her şeyi Kemal’e anlatıyor.
İki kardeş Seher’in sorunlarını çözebilecek mi? Hakan, babasına ve Kuzgun ailesine adım adım yaklaşırken Tekgöz’ün verdiği süre dolmak üzere! Beklenmeyen gelişmeler Kuzgun ailesini zor durumda bırakıyor!
Hayat Sırları Çarşamba akşamı saat 20:00'de Star TV'de.
Ayşen, Kuzgun‘ları binadan atma tehdidi ile Seher’den sonsuza kadar kurtulmayı hedeflemektedir. Seher kızını bulmak için gittiği Adana’da karşısında Burak’ı bulur.
Kendisini terk eden babanın Mustafa Kuzgun olduğunu öğrenen Hakan, intikam için Şirin ile ilgili bir plan yapar. Hakan başına nasıl bir bela aldığını henüz bilmemektedir. Tekgöz’ün Kuzgunlar’dan istediği bir şey vardır.
Mustafa Kuzgun (Ahmet Mümtaz Taylan)
Burak Özer (Ekin Koç)
Seher Kuzgun (Hazar Ergüçlü)
İnci Kuzgun (Devrim Yakut)
Kemal Kuzgun (Olgun Toker)
Şirin Kuzgun (Ecem Erkek)
Ayşen Özer (Gökçe Yanardağ)
Melek Paşalı (Ayşegül Cengiz Akman)
Zafer Paşalı (Mehmet Bilge Aslan)
Hakan İmren (Efecan Şenolsun)
Selma İmren (Nilgün Türksever)
Tuba Türkkan (Ecem Simge Yurdatapan)
Murat Başar (Utku Ateş)
Arhan Taş (Barış Gönenen)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.