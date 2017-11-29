Hayat Sırları 5. bölümde Hakan ve Mustafa Kuzgun yüzleşiyor!

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Gökçe Yanardağ ve Mehmet Bilge Aslan'ın paylaştığı Hayat Sırları 5. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 5. bölümde Mustafa gizli bir plan hazırlar ve uygulamaya başlar. Peki Hayat Sırları 5. bölümde neler olacak? İşte Hayat Sırları 5. bölüm fragmanı ve özeti...

HAYAT SIRLARI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Sırları 5. bölümde;

Kemal’in müdahalesi İsmet’i kızdırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Susmak için istediği parayı iki katına çıkaran İsmet, İnci ve Kemal’e iki gün süre verip gözden kaybolur. İnci ve Kemal parayı nasıl bulacaklarını düşünürken Mustafa’nın her şeye şahit olduğundan da habersizlerdir. Kemal, İsmet’in istediği parayı bulmaya çalışırken, Mustafa’nın da gizli bir planı vardır.

Burak, Seher ile karşılaştıktan sonra bir daha onu kaybetmeyi göze alamayacağından artık iyice emin olmuş ve kızın kalbini yeniden kazanmak için çeşitli planlar yapmaktadır. Seher’in de Burak’a karşı gardı düşmek üzeredir. Ancak Burak’tan sakladığı sırların ağırlığıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Seher artık gerçekleri Burak’a söylemesi gerektiğinin farkındadır.

Zafer’in işsiz kalması evdeki sorunları tırmandırır. Hasan Can olanlardan etkilenmekte ve okulda da sorun çıkarmaktadır. Evdeki sorunlarla başa çıkmaya çalışan ve gün be gün çıkmaza giren Zafer’e Ayşen ilginç bir teklif yapar. Bu arada Kuzgun Ailesi’ne kök söktürmeye azmetmiş olan Ayşen, aldığı kötü bir haberle yıkılır.

Şirin, Murat’ın geceleri kanalda yatıp kalktığını öğrenir. Seher ve Kemal kayıp bebek Zeyno hakkında konuşurlarken Şirin ile İnci duyar ve evde kıyamet kopar.

Hakan sonunda Mustafa Kuzgun’la yüzleşmeye karar verir ve harekete geçer.



İsmet’in istediği parayı bulan Kemal, buluşma yerine gider. Buluşma yerinde Kemal’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

HAYAT SIRLARI 4. BÖLÜM ÖZETİ

İnci, Tekgöz’ü karşısında bulunca artık kaçış olmadığını anlar. Mustafa’yı ve ailesini korumak için Tekgöz’ün istediklerini yapacak mı?Seher ve Burak’ın ayrılığındaki sır perdesi aralanıyor! Ayşen yaptıklarını Burak’tan saklayabilecek mi?Seher yüklerini tek başına taşımaktan yorulup her şeyi Kemal’e anlatıyor.

İki kardeş Seher’in sorunlarını çözebilecek mi? Hakan, babasına ve Kuzgun ailesine adım adım yaklaşırken Tekgöz’ün verdiği süre dolmak üzere! Beklenmeyen gelişmeler Kuzgun ailesini zor durumda bırakıyor.

HAYAT SIRLARI OYUNCULARI

Mustafa Kuzgun (Ahmet Mümtaz Taylan)

Burak Özer (Ekin Koç)

Seher Kuzgun (Hazar Ergüçlü)

İnci Kuzgun (Devrim Yakut)

Kemal Kuzgun (Olgun Toker)

Şirin Kuzgun (Ecem Erkek)

Ayşen Özer (Gökçe Yanardağ)

Melek Paşalı (Ayşegül Cengiz Akman)

Zafer Paşalı (Mehmet Bilge Aslan)

Hakan İmren (Efecan Şenolsun)

Selma İmren (Nilgün Türksever)

Tuba Türkkan (Ecem Simge Yurdatapan)

Murat Başar (Utku Ateş)

Arhan Taş (Barış Gönenen)

hayat sırları

Hayat Sırları 5. bölüm

Hayat Sırları 5. bölüm fragmanı

Hayat Sırları yeni bölüm