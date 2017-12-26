Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Gökçe Yanardağ, Mehmet Bilge Aslan, Nilgün Türksever ve Barış Gönenen'in paylaştığı Hayat Sırları dizisi 9. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Hayat Sırları 9. yeni bölüm yarın (Çarşamba) saat 22:15'de Star Tv'de. İşte Hayat Sırları 9. yeni bölüm fragmanları ve özeti...

HAYAT SIRLARI 9. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır.

Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

HAYAT SIRLARI 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

HAYAT SIRLARI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan, Kuzgun ailesinin evine taşınıyor. Mustafa ve İnci’nin bu durumu kabullenmekten başka şansı yoksa da çocuklar Hakan’a savaş açıyor.

Seher kızının izine ulaştığında Zeyno’nun yanında gördüğü insanlar çok yakın tanıdıkları çıkacak. Seher büyük bir şok geçirir. Zeyno bunca yıldır kimlerin yanında olmuştur ?

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Hayat Sırları 9. yeni bölüm

Hayat Sırları yeni bölüm

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