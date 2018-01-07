Hayat Sırları en son 27 Aralık Çarşamba günü yayınlanmıştı. Yayıncı Kuruluş Hayat Sırları'nı Pazar günleri yayınlama kararı aldı. Peki Hayat Sırları bu akşam yayınlanacak mı? İşte sorunun cevabı ve Hayat Sırları yeni bölüm fragmanı...

HAYAT SIRLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hayat Sırları daha önce çarşamba günleri ekranlara geliyordu. Dizi son olarak 27 Aralık çarşamba günü yayınlanmıştı. Yayıncı kuruluş Hayat Sırlarını bundan sonra pazar günleri yayınlama kararı aldı. Ancak dizi bu akşam da yılbaşı haftası olduğu için yayınlanmayacak. Hayat Sırları 10. yeni bölümü 14 ocak Pazar tarihinde ekranlara gelecek.

HAYAT SIRLARI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HAYAT SIRLARI 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seher, Zeyno’yu buluyor!

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır.

Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

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