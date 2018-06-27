Hayati ve Diğerleri'nde bu akşam da kahkaha eksik olmadı. Hayati annesi, dayısı ve komşusunun rehin kaldığı banka soygununu çözmek için harekete geçti. İşte Hayati ve Diğerleri'nin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
HAYATİ VE DİĞERLERİ 4. YENİB ÖLÜM FRAGMANI
Hayati, aksiyon dizisi çeken bir yönetmenin dikkatini çekiyor!
Çaycı Vedat'ın işgüzarlığı Hayati'nin başına çorap örecek gibi duruyor. Mesleğini ciddi şekilde yapmaya çalışan Hayati, Vedat yüzünden ufak bir maceranın içine düşüyor. Aksiyon dizisinin yönetmeni Vedat'ın gösterdiği Hayati'yi tip olarak beğeniyor. Aradığı baş komiser rolü için Hayati'yi düşünüyor. Peki, Hayati bu teklifi kabul edecek mi? Hayati'nin ve İkircikli Karakolunun başına bu dizi yüzünden neler gelecek?
Şükran aradığı gelini bulmuştur. Bir önceki bölümde sınır karakolunun komiseri olan kadın memuru çok beğenmiştir. Hayati'nin evlenmesi için biçilmiş kaftandır. İkisi de aynı meslekte, aynı görevdedir. Şükran boş durmaz ve Hayati'yi övme turlarına başlar.
Danyal, paranın kokusunu -kendince- duyduğu yeni proje için olanaklarını zorlamaya başlar. İşin kurulmasına yetecek parayı bulabilmek için her zamanki gibi Şükran ve Tahsin'i yoklar.
HAYATİ VE DİĞERLERİ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ
Maskeli bir çete banka soygunu yapmaktadır. Bu bankada Hayati'nin annesi Şükran, dayısı Danyal ve komşusu Tahsin'de vardır. Soyguncular bankadaki diğer kişiler gibi onları da rehin almışlardır. Hayati, annesi Şükran'ın bankada rehin olduğunu öğrendiğinde olaya müdahale etmekte gecikmez. Ekibi de oradadır; fakat, destek mi, köstek mi oldukları meçhuldür!
Şükran, rehin tutulduğu bankada da boş durmaz ve biricik oğlu Hayati'ye gelin adayı bakmaya devam eder. Rehinelik durumu ne kadar hayat memat meselesi olsa da, onun önceliği Hayati'nin mürvetidir.
Erol, Nurten'i ayağına getirmek ve tekrar kendisine döndürmek için yüksek bir binanın tepesine çıkıp intihar etmeye kalkışır. Hayati ve ekibi de olay yerindedir.
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