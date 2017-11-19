Hayati ve Diğerleri oyuncu kadrosu! Hayati ve Diğerleri oyuncuları

Sürgün karakolunda baş komiserlik yapan Hayati, ona her fırsatta gelin bulmaya çalışan annesi Şükran ve türlü yöntemlerle kolay yoldan köşeyi dönmeye çalışan dayısı Danyal’ın hikayesini konu edinen Hayati ve Diğerleri dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yayınlanacak ilk bölümü ile birlikte oyuncuları da merak ediliyor. Dizinin oyuncularını araştıran izleyiciler, "Hayati ve Diğerleri oyuncuları" ve "Hayati ve Diğerleri oyuncu kadrosu" aramasını yapıyor. İşte Hayati ve Diğerleri oyuncuları...
Celil Nalçakan (Hayati Solmaz karakteri)
Günay Karacaoğlu (Şükran Solmaz karakteri)
Levent Ülgen (Danyal Bezirci karakteri)
Bahtiyar Engin (Tahsin Akın Şirinyer karakteri)
İbrahim Selim (Celal Kalayır karakteri)
Cansu Dağdelen (Açelya Balkanlı karakteri)
Bülent Çolak (Vedat Durulmuş karakteri)
Edip Tepeli (Üzeyir Hilmi Alaplı karakteri)
Ecem Karavus (Filiz Ozancık karakteri)
Aybike Esin Tumluer (Nurten Salıkhan karakteri)
Cankat Aydos (Faruk Kadıoğlu karakteri)
Gökhan Kıraç (Erol İnandı karakteri)
İkircikli Karakolu, kayıp bir bebeğin ailesini bulmak için seferber oluyor! Bebek cami avlusunda bulunmuştur. Herkes yana yakıla bebeğin ailesini ararken Hayati'nin dayısı Danyal, köşeyi dönmek istemiyle zengin bir kadını etkilemek için bebek ile kayıplara karışır. Bunu duyan Hayati çıldırır. Ekip ve Hayati bu seferde Danyal'ı bulmak için çabalar. Karakol memurları, çalışanları tuhaflıkta bir numara olunca bebek ve Danyal'ın bulunma olayı küçük bir maceraya dönüşür... Sonuç ise, herkesi şok eden bir olaya varır...
Dayı Danyal ne kadar baş ağrıtıyorsa, anne Şükran ondan kalır bir yan bırakmıyordur. Hayati'nin tatlı belasıdır... Tek derdi oğlunun evlendiğini görmektir. Bu uğurda yapmayacağı şey yoktur. Bu sefer gözü uzaklardaki gelin adayında... Yabancı gelin aday Şükran'a telefon ile ulaşıp "Ben oğlunuzla evlenmek istiyorum!" deyince havalara uçar. Yabancı gelin adayı biraz para isteyince de Şükran, elinde avucunda ne varsa ona gönderir. Dolandırıldığını öğrenince Hayati'nin şefkat dolu yüreğine koşar; fakat Hayati "Allahım! Ben sana ne yaptım! Başıma bu kadar dert açıyorsun!" duruşu ile annesini karşılar...
Bir tarafta canı, kanı mürüvvet takıntılı annesi Şükran; bir tarafta, tatlı baş belası dayısı Danyal; bir tarafta da, İkircikli Karakoluna sürgün edilmiş tuhaf iş arkadaşları ve mecburen diğer tarafta Hayati'cik!... İşi zor... Altından kalkabilmek için tüm eforunu kullanıyor... Bir şekilde de ayakta kalmasını biliyor..
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