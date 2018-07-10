Hayati ve Diğerleri 5. yeni bölümü bu akşam her zamanki yayın saati olan 20.00'de ekranlarda olmayacak. Sezona ilk başlayan yaz dizileri arasında yer alan Hayati ve Diğerleri'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı yayıncı kuruluşun yayın akışında yer alıyor. Hayati ve Diğerleri'ne dair detaylar haberimizde.

HAYATİ VE DİĞERLERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin yayın akışına göre, Hayati ve Diğerleri'nin yayın saati değişikliğe uğradı. Normalde Salı günleri saat 20.00'de ekranlarda olan dizi bu hafta saat 23.15'te yayınlanacak. Yayın akışında saat 20.00'de Madıra Filozofu isimli yerli sinemanın yayınlanacağı görülüyor.

HAYATİ VE DİĞERLERİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Hayati ve Diğerleri 5. Bölüm Fragmanı yayında! Hayati, sürgün karakolu İkirciklinin polis memurları ile suçları önlemeye çalışıyor!

Yine bir operasyon, yine bir İkircikli vakası... Operasyona giden Hayati, yetersizlikleri ile ün salmış ekibi ile suçlululara müdahale etmeye çalışyor. Şiddetli çatışmanın geçtiği operasyonda Hayati traji-komik anlar yaşıyor.

Hayati ve güzel polis memuru Açelya arasında kalplerin havada tatlı tatlı gezindiği flörtleşmeler başlıyor. Araya ise, bu ilişkiye onay vermeyen Şükran'ın portresi halıya işlenmiş olarak girmeyi başarıyor.

Şükran gelin arayışlarını soluksuz sürdürüyor. Bu seferki adayımız dünyayı yese doymayacak bir kızımız. Hayati'nin beğenisini kesinlikle kazanamayacağı ortada olan gelin adayına Şükran bile olumsuz yaklaşıyor.

Danyal ise, sosyal medyada para kazanmanın gücünü görüyor ve her anı bu durum için kullanmaya başlıyor. Kalp krizi geçiren arkadaşı Tahsin'in hayat-memat durumunu sosyal medyadaki beğeni tıkına meze yapıyor.