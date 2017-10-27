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Haydarpaşa'da 109 yıl sonra büyük yenileme

23 Ekim 2017 Pazartesi, 10:02:01 | Güncelleme: 27 Ekim 2017 Cuma, 14:47:00 DHA

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garında restorasyon sürüyor. Restorasyonda, 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısıda aslına uygun olarak yenilenirken, temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephesi elden geçirilecek. Tarihi bina şu anda çatı ve dış cephe işlemlerinin yapılması için iskelelerle çevriliyor. 2012 yılından bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa garı yenilemenin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak

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    Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. 

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    Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü´nün tarihi Garı´nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

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    HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

    109 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı yapılacağı, ardından çalışmalar hız verileceği öğrenildi. İnşaası sırasında tahta kazıklar üzerine inşaa edilen, demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde  ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınacağı öğrenildi.

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    Ardından temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçirileceği, korunacak olan çelik çatı makaslarının temizliği ve dış cephe temizlik ve onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenilecek.

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    Restorasyon sırasında binanın iç kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek.Bu amaçla hummalı bir çalışmanın sürdüğü Haydarpaşa garının çevresi ve çatısı iskelerle çevriliyor. Tarihi bina yeniden yenilenmeye hazırlanıyor. 

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Yorumlar 5
  • Misafir 3 saat önce
    çekmeköy metrosundan haberi olan varmı 3 yıl önce açılacaktı ama bu gidişle 5 yıl daha bekleyecek gibi
  • Misafir 23 saat önce
    Helal olsun neye başlansa yaptılar ve yapıyorlar Allah yolunuzu açık etsin
  • Misafir 7 saat önce
    4 yıl diyor, seneye bitecek diyor, alınan tren setleri çürüyor diyor!
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