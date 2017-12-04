'Hayır yapacağız' deyip yaşlı adamı 6 bin lira dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre; Aydın ve ilçelerinde özellikle semt pazarlarında yaşlı kişileri hedef alarak "Babam veya annem vefat etti, hayrını yapacağız ancak hayrın kabul olması için ziynet eşyalarımızı ve paralarımızı birleştirip okutmamız lazım" yalanıyla dolandırıcılık yapan iki şüphelinin son hedefi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan73 yaşındaki M.A. oldu.

İHA'nın haberine göre; Umurlu pazaryerinde karşılaştıkları M.A'yı ölen anneler için hayır yapacakları yalanıyla 6 bin TL dolandıran V.S. (41) ve İ.S. (42) isimli şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki işyerlerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının tespit edilmesi sonucu yakalandı.

İki şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, V.S. ve İ.S'yi Efeler merkez Yağcılariçi Çarşı'nda dolaşırken yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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