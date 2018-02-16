En güzel cuma mesajları her hafta olduğu gibi yine bu hafta da bu sayfada. Cuma günü Müslümanları birleştikleri, kucaklaştıkları, birbirlerini bir kez daha hatırladıkları önemli zaman dilimlerinden birisidir. Yani Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Bu önemli zaman diliminde sevdiklerinize güzel bir Cuma mesajı göndererek onu yada onları hatırladığınızı hissettirebilirsiniz. İşte Cuma mesajları kısa ve anlamlı, uzun ile cuma günü hakkında detaylar.

Cuma gününün önemine deyinirsek; Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali) İşte Bu hayırlı günde sevdiklerimizi, akrabalarımızı, eş ve dostlarımızı arayıp sormalı, sıla i rahim yapmalıyız. Onu da yapamıyorsak en azından bu güzel cuma mesajlarından birini göndererek yüzünü güldürebilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 16 ŞUBAT 2018

- Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu Mübarek günde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Cumanız mübarek olsun.

- Allahım! Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

- Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer.Hayırlı cumalar!

- Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım. (Cumanız Mübarek Olsun)

- Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı cumalar…

- Ve ALLAH planları bozar, Yeni bir oyun kurar,haklıya kurulan tuzak boşa çıkar, Kimse anlamaz,bir kudret kurguyu başa sarar Öyledir... O konuşunca kainat susar... Hayırlı cumalar

- Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Kaynak: Resimli Cuma Mesajları - En Yeni ve En Güncel Cuma Mesajları

- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

- Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

- Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

- Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

- Allah’ım, Habibin Muhammed Mustafa’ya (sallallahü aleyhi ve sellem), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Ya Rabbi Tövbelerimizi kabul eyle, sıhat, afiyet nasip eyle, kazancımızı bereketli, kalblerimizi ve evlerimizi huzurla doldur İnşaallah. Sevdiğin evliya zatların hatırı için dualarımızı kabul buyur... Hayırlı Cumalar…

- Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah-ü teâlâ Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşaallah.

- Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyle! Hayırlı CumaIar.

- Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah-ü teâlâ herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşaallah…

- Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah-ü teâlâ`nın sevgisi gönülden çıkmaz inşaallah, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

- Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler, tevbe edin. Allahü teala affeder inşaallah.. Hayırlı Cumalar!

- Ya Rabbim! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- "De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir." Hayırlı Cumalar!

- Allah’ım! İstiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzu muzaffer eyle! Huzurumuz ve değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eyle! Hayırlı Cumalar

- Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar.

- Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından Allah bizi ve sevdiklerimiz korusun. Hayırlı Cumalar.

- Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

- Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

- Allah"ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

- İnsan; geçmişin hasretlisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikâyetçisidir! Allah bizi şikâyet değil şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı cumalar.

- Allah"ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

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