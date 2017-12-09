HT Magazin’de yer alan habere göre, Hayko Cepkin, Beşiktaş sevdasını müziğe döktü.

Takımı için sözü, müziği ve düzenlemesi kendisinin imzasını taşıyan ‘Beşiktaş’ım Geliyor’ adında bir şarkı yapan ünlü rock’çı, “Dillere destan marşlarımızın yanında, bu tarihi kulübün arması altında, payıma düşenin en iyisini ve takıma yakışanı yapmaya çalıştım. Gurur duyuyorum” dedi.

Tüm müzik marketlerde ve dijital müzik platformlarında yerini alan şarkı, Beşiktaş taraftarlarının beğenisini topladı.



Hayko Cepkin