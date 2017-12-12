44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri büyük gösteriye sahne oldu. Organizasyona Aleyna Tilki'nin performansı damga vurdu. Genç şarkıcıya en ağır eleştiri Hayko Cepkin'den geldi.

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki Aleyna Tilki, 44. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, 'En iyi çıkış' kategorisinde ödül aldı.

Aleyna Tilki ödülünü almadan önce canlı performans sergiledi. 17 yaşındaki şarkıcı İngilizce bir şarkıyla başlayıp daha sonra 'Allı Turnam' şarkısı söyledi. Sahne kareografisinde adının geçtiği haberlere de yer verilen Aleyna Tilki, performansını 'Sen olsan bari' şarkısıyla sonlandırdı.



ALEYNA TİLKİ'YE AĞIR ELEŞTİRİ

Hayko Cepkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aleyna Tilki'nin Altın Kelebek performasını çok ağır eleştirdi. Hayko Cepkin açıklamasında şunları söyledi: 'Dayanılır gibi değil lan, şimdiden ses çatlamış. Eğitim şart!'

Hayko Cepkin

aleyna tilki