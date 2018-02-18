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Bu ihracat pazarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerde bulunan bayilerimiz ve uzman teknik servislerimizle yabancı çiftçilerimizin de vazgeçilmez markası olduk. Bu durum bizi dünyada aranan kaliteli, güvenilir bir dünya markası haline getirdi. Bu güveni kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz.