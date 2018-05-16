Gazete Habertürk'te yer alan BBC kaynaklı habere göre, Eduardo Leon isimli 27 yaşındaki hayranı, şarkıcının Hollywood’daki malikânesinde 12 saat geçirdikten sonra polis tarafından yakalandı.

9 Mart tarihinde gerçekleşen olayda şarkıcının evine gizlice girmeyi başaran Leon’un sabaha kadar vakit geçirdiği öğrenildi. Rihanna’nın bu sırada evde olmadığı belirtildi. Ancak şarkıcının asistanı sabah eve geldiğinde tanımadıkları bir adamı karşısında görünce şoke oldu. İhbar üzerine yakalanan Leon, “Rihanna ile birlikteyiz. Az önce seviştik” dedi.

Pazartesi günü Los Angeles’ta hâkim karşısına çıkarılan Leon, haneye tecavüz, hırsızlık, mala zarar verme, polise direnme suçlarından tutuklandı.