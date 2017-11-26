Hayranlarından 'Çukur' ekibine büyük sürpriz

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un yayınlanmaya başladığı günden itibaren yarattığı fırtına giderek büyüyor. Dizinin hayranları Karaköy Meydanı’ndaki eski binalardan birinin çatısına Çukur’un dövme figürünün yer aldığı devasa bir beyaz bayrak astı. “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sloganı Türkiye’nin dört bir yanını ele geçirdi.



Ekran başındakileri İstanbul’un gölgesinde gibi gözükse de tam kalbinde konumlanan bir mahalleye götüren ‘Çukur’ fırtınası başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. Kağıt toplayıcılarının arabalarından kaldırımlara ve duvarlara şehrin her noktasında karşılaşılan Çukur’un dövme figürü son olarak Karaköy Meydanı’ndaki eski bir binanın simgesine dönüştü. Dizinin hayranları tarafından hazırlanan, Çukur’un dövme figürünün yer aldığı bez afiş, Karaköy’e gelenleri şoke etti.

ÇUKUR’UN KALBİNE DAVET!



Çukur’un dövme figürüne kayıtsız kalamayan izleyiciler, ilk bölümden bu yana sosyal medya üzerinden kendi oluşturdukları Çukur dövmesini paylaşmaya devam ediyor. ‘Çukur’ ekibi de bu büyük akımdan hareketle yeni bir yarışma başlatıyor. Etrafındaki nesnelerden ‘Çukur’ dövmesini oluşturup #çukurheryerde etiketi ile sosyal medyada paylaşım yapacak takipçilerden üç kişi sette ‘Çukur’ oyuncularıyla tanışma şansını yakalayacak. Üç hafta boyunca sürecek yarışmada her hafta bir izleyici, Çukur’un gerçek kalbinde unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

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