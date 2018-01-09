Cadde’nin haberine göre, bir İspanyol filmi için dokuz ay boyunca yurtdışında olacağını söyleyen oyuncu, projeyle ilgili detay vermekten kaçındı.



Hayranlarının kendisi için afiş ve sticker hazırladığını belirten Cavadzade, mutluluğunu muhabirlerle paylaştı. Eline ilk ulaştıklarında gözyaşlarını tutamadığını anlatan oyuncu, fanlarına teşekkür etti.

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