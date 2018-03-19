Youtube video sayfasından zaman zaman paylaştığı videolarla takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Hayrettin Karaoğuz, bu sefer Japonya'da bir sosyal deneyle vatandaşları hem korkuttu hem güldürdü.

Kulaklıkla sesli müzik dinleyip aniden sesli şarkı söylemeye başlayan Karaoğuz, toplu taşımada yolculuk yapan Japon vatandaşların dikkatini çekti. Aynı şekilde yolda yürüyen vatandaşların arasında da aniden sesli şarkı söylemeye başlayan Hayrettin Karaoğuz, genç kadınların ürkmesine neden oldu.

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