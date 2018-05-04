HT Magazin'de yer alan habere göre, sergiyi gezenler arasında Zara, Sanem Çelik, Ozan-Buket Akbaba ve Filiz Ahmet de vardı. Sergiden elde edilecek gelir Yedikule Hayvan Dostları Derneği’ne bağışlanacak.

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