Hayvan yüklü gemi Çanakkale Boğazı'na demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda sancak tarafına 10 derece yattığı tespit edilen Bahama bandıralı 204 metre boyunda ve 36 bin 387 grostonluk 'BADER-III' isimli hayvan yüklü gemi, boğaz girişinde güvenli bölgeye demirletildi.

DHA'nın haberine göre, Avustralya'nın Fremantle Limanı'ndan Tekirdağ Limanı'na içinde 60 bin sığır ve 9 bin koyun götüren 'BADER-III' isimli hayvan yüklü gemi, sancak tarafına 10 dereceden fazla yatınca, kılavuz kaptan durumu Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne rapor etti. Ardından gemi, boğaz girişinde güvenli bir bölgeye demirletildi. Geminin demirlediği bölgeye tedbir amaçlı Kıyı Emniyetine Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-4' isimli römorkör gönderildi.