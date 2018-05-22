Macaristan’ın Kecskemet kentinde bulunan Kecskemeti Hayvanat Bahçesi’nde Zara isimli bir mirketi öldüren 12 yaşındaki çocuk ölüm tehditleri alıyor. Hayvanat bahçesinde uyarılara uymayarak elini kafesten içeri sokan çocuk, hayvanı okşamaya çalışınca mirket tarafından ısırıldı. Çocuk da hayvanı iterek ölmesine yol açtı. Hayvanın gebe olduğu ortaya çıkınca, “hayvan katili” olarak anılan ve ismi açıklanmayan çocuk, sosyal medya üzerinden tepki çekti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre çocuğa, “hayvanlara uyguladığı zulüm” için ceza verilmesi için kampanya başlatıldı.

‘DOĞAYA SAYGI ÇOK AZ’

Kecskemeti Hayvanat Bahçesi’nin Direktörü Tamas Tokovics, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “Bunun sorumlusu kim? Bugünün gençleri maalesef doğaya, yaşama, öğretmenlerine çok daha az saygı gösteriyor. Öğretmenleri ve ebeveynleri de onları çok daha az duyarlı yetiştiriyor” dedi.

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