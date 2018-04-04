Prof. Dr. Tamer Dodurka, HT Cumartesi'de "Hayvanlar rüya görür mü?" sorusunu yanıtladı. Yeni öğrenilecek bilgiler için beyinde yer açılmasında, rüyanın önemli bir işlevi vardır. O halde, öğrenme yeteneği olan her canlının rüya görme olasılığı yüksektir. Bu kuram doğruysa, nitelik ve nicelik yönünden en zengin rüyayı, karmaşık bilgileri kavrama ve depolama yeteneği en gelişmiş canlı olan insan görmektedir. Hayvanların da, bu kadar karışık olmasa bile, rüya gördüklerine dair oldukça geçerli deliller vardır.

BİLİMSEL KANITLAR VAR

İnsanlar, ‘REM’ adı verilen ve hayvanlarda da bulunan uyku evresinde rüya görürler. Göz bebeklerinin hareketli olmasıyla dışarıdan fark edilebilen bu evrede, beynin elektriksel etkinliğini ölçen EEG cihazıyla elde edilen grafik, insan ve hayvanda aynı özellikleri taşımaktadır. Kısacası bu hayvanların rüya görme olasılığı çok fazladır.

Zaten birçok hayvan sahibi, köpeklerinin uyuduktan bir süre sonra kuyruk salladığını, titrediğini, irkildiğini, hırladığını ya da çeşitli sesler çıkardığını izlemiştir. Bunlar büyük bir olasılıkla rüyalardan kaynaklanan bilinç karışıklığının dışa yansımasıdır. Rüya sırasında yapılan hareketler neyi ifade eder? Bunlar herhangi bir psikolojik rahatsızlığın işareti olabilir mi?

Rüya beynin bir etkinliğidir. Bu esnada vücut hareketlerinden sorumlu beyin hücreleri de aktiftir ancak bunlardan hareket sistemine herhangi bir sinyal gitmediği için vücut hareket etmez. Ancak bazen rüya sırasında iletim sisteminde kaçakların şekillenmesi ve sinyallerin hareket edecek uzuvlara gitmesiyle birtakım istemsiz hareketler gözlenebilir. Bu durum hemen bir rahatsızlığı düşündürmemelidir. Ama süreklilik gösteren hareketler ve bunlardan doğabilecek sorunlar özellikle psikiyatri ve psikolojinin ilgi alanına girer.

Tüm canlıların güzel ve renkli rüyalar görmesi dileğiyle…