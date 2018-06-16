Özge Özpirinçci, 2 yıl önce Diyarbakır’da küçük yaşta üzerine çok fazla yük bindirildiği için derisi kurtlanan Zilli adındaki eşeği sahiplendiğinde çiftlik evinde buluşup sohbet etmiştik. Bu vesileyle tanıdım Okan Oflaz’ı. Çünkü Zilli’yi İstanbul’a getirip tedavisini üstlenmiş ve sonrasında Özge’ye sahiplendirmişti. Sonrasında arkadaş olduk Okan ile. Sosyal medyayı sadece hayvan dostları için kullanan, yardıma muhtaç hayvanlar için farkındalık yaratmak isteyen biri o. Kuyu adlı köpeği hatırlarsınız... Onu kurtaranlar arasında Okan da vardı. Sonra boyundan büyük bir işe kalkıştı, Suriye’de bombalanan hayvanat bahçesinden 13 vahşi hayvanı kurtaran ekibin de başıydı. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvanların hayatına dokunmaya çalışan bir aktivist Oflaz. Bugüne kadar 130’dan fazla yük hayvanının tedavisini yaptırıp yeni evlerine kavuşturdu. Asıl mesleği organizasyon, PR ve proje danışmanlığı olsa da hayatının her anı patili dostlarıyla geçiyor. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Hayvan sevgisiniyse ailesine borçlu. Çünkü küçük yaştan itibaren ailesi onun getirdiği annesiz kedi ve köpekleri kabul etmiş. Tek koşullarıysa eve getirdiği her hayvana bakma yükümlülüğüymüş... Hatta işi abartıp 2 yıl Zıp Zıp adını verdiği süt kuzusu bile beslemiş. Evinde 1 köpeği, 2 kedisi olsa da manevi olarak yüzlerce hayvana yoldaşlık etmiş. Kurtardığı hayvanlar, şiddetin ve istismarın en büyüklerini yaşamış. Sahibinin dediğini yapmayınca baltayla doğrananını da, hamileyken tecavüz edilip derileri yüzüleni de görmüş. Ona en çok acı veren kısmı ise şöyle anlatıyor Oflaz: “Tedavisi iyi giden hayvanların daha fazla yaşamak istememesi çok ağır. Yalvarıyorum ‘kal’ diye. O kadar kötülük yaşamışlar ki dayanacak güçleri kalmıyor.”

8 yıl önce hayvanlar için bir şeyler yapmak üzere yola çıktığında herkesin kendisine güldüğünü anlatan Oflaz, yıllarca at ve eşeklerin ayağı kırıldığında düzelebileceğini, öldürülmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışmış. Hayvanlara daha fazla yardımcı olabilmek adına Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği’ni (WARF) kurdu Oflaz. Bu arada yıllardır adalardaki atlar için de çabalıyor. Adanın yokuşları, çalışma şartları nedeniyle kaldırılması tek isteği ancak bugüne kadarki girişimleri çözümsüz kalmış. Peşini bırakmayacağını söylüyor Oflaz. Yakında ilgili bakanlıklara proje götüreceğini anlatıyor. Ve dernek bünyesinde daha fazla hayvanın daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak istiyor.