İpsala Belediyesi'ne ait sokak hayvanları barınma evinde sağlıksız koşullarda bakıldığı iddia edilen köpeklerin görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.



DHA'nın haberine göre, ilçeye 2 kilometre mesafede kurulan ve yaklaşık 30 köpeğin bulunduğu barınaktaki hayvanların olumsuz şartlarda yaşam mücadelesi verdiği öne sürüldü.





Hayvanseverler, birçoğu yaşlı ve hasta olan köpeklere gerekli bakımın yapılmadığını iddia ederek, barınma evinde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, duruma tepki gösterdi.





Vatandaşlar, hayvanların daha hijyenik bir ortamda tutulmalarını ve hastalıklı köpeklerle sağlıklı köpeklerin ayrı yerlerde bakılmalarını istedi.





İPSALA BELEDİYE BAŞKANI KERMAN'DAN AÇIKLAMA



İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, barınaktaki köpeklerin birçoğunun hasta ve yaşlı olduğunu belirterek, gerekli mama desteğini verdiklerini söyledi. Kerman, yeni bir barınak kurmak için de çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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