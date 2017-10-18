Hayward kabusu, Boston acıyı yaşadı

Takas döneminde hangi takıma gideceği merak konusu olan isimlerin başında gelen Gordon Hayward, Boston Celtics formasıyla çıktığı ilk resmi maçında sakatlandı. Utah Jazz'den 4 yıl için 128 milyon Dolar karşılığında Celtics'e gelen Hayward, Cleveland Cavaliers maçının ilk periyodunda ayak bileği kırılarak sezonu kapattı.

Takım arkadaşı Kyrie Irving'in iki rakip oyuncu arasına verdiği alley-oop pasını değerlendirmek isteyen 27 yaşındaki yıldız, yere dengesiz bir şekilde düştü. Hayward'ın durumunu gören oyuncular gözlerini kapatarak kaza yerinden uzaklaştı.

Sakatlık sonrası Hayward alkışlar arasında salondan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

Buruk gecenin gölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan 102-99'luk skorla Cleveland Cavaliers oldu. LeBron James'in 29 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle oynadığı maçta Kevin Love 15 sayı ve yeni transfer Derrick Rose ise 14 sayı ile galibiyete katkı verdi. Milli oyuncumuz Cedi Osman ise süre almadı.

Kyrie Irving, eski takımına karşı 22 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt üretirken Boston adına en skorer isim 25 sayısıyla Jaylen Brown oldu.