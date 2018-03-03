HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ,aldattığı iddialarıyla mahkemelik olan ünlü oyuncu, ayaküstü sohbet ettiği basın mensuplarına “Şu anda adli bir süreçteyiz. Son kararı yargı verecek. Mahkeme sonucuna kadar konuşmayacağım” dedi.



Evliliklerinin hiçbir zaman yolunda gitmediğini ima eden Küçükköse, “Dışarıdan bakıldığında iyi gibi görünebilir ama dışı sizi içi beni yakar” diye konuştu.



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