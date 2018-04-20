MAG dergisine konuşan oyuncu “Hiç sahip olamadığın bir aşka kapıldın mı?” sorusuna Hayatım boyunca hiç yaşamadım o hissi. Hatta küçükken yabancı şarkıcılar ve oyuncuların posterleri olurdu arkadaşlarımın odalarında, o zaman bile anlamazdım o duyguyu” dedi.

Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde, son dönemde yaşadığı Tuan Tunalı ile boşanma süreci hakkında konuşmuştu.

Güzel oyuncu, "Herkes bu hayatta ektiğini biçiyor, benim söylemlerim yanlış anlaşılıyor. O yüzden artık bu işlere düşmeyeceğim, farklı anlamlar yükleniyor. Ben bu konuyu kapattım, herkes bir şeyler paylaşmakta özgür. Bunlar benim gündemim içinde değil, sizler de bunu unutun" demişti.