Son olarak SHOW TV'de yayınlanan Rüya dizisinde Elif Ardalı karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse ile 2014'ten bu yana evli olduğu eşi Tuan Tunalı boşanma kararı aldı. Peki Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de doğdu. Lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Küçükköse, üniversite eğitimi için Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne başladı. Üniversiteyi 3. sınıfa kadar okuduktan sonra bıraktı.

Günümüzde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde eğitim gören 29 yaşındaki Hazal Filiz Küçükköse, bir yandan da özel oyunculuk dersleri almaktadır.

Oyunculuk kariyerine 2009-2010 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinde Gözde rolünü oynayarak başladı. Ardından 2011-2012 yılları arasında yayınlanan Kalbim Seni Seçti, 2012'deki Ustura Kemal, yine 2012'deki Uçurum, 2014'teki Beni Affet ve yine 2014'teki Günahkar adlı dizilerde rol aldı.

Deniz Yıldızı dizisinde tanıştığı Tuan Tunalı ile 2014 yılında evlendi.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde Zeynep Soydere Kozcuoğlu karakterini canlandıran Hazal Filiz Küçükköse, bu rolüyle büyük beğeni kazandı. Aynı zamanda bu rolündeki performansı nedeniyle 2016 yılında KKTC Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Son olarak 2017'de SHOW TV'de yayınlanan Rüya dizisinde Elif Ardalı karakterini canlandırdı.

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Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında

Hazal Filiz Küçükköse kimdir?