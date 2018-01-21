Oyuncu Hazal Kaya'nın kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den ikinci kez şikayetçi olduğu ve Karami’nin, Kaya’ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı iddia edilmişti.

Cadde'nin haberine göre, Kaya, bu iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Kendisini rahatsız eden biri olmadığını söyleyen oyuncu, Çağatay Ulusoy’la fanlarının yeniden bir araya gelmesini istemesine de gülmekle yetindi.

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