Cadde'nin haberine göre, sosyal hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hazal Kaya, şıklık yarışına katılan isimler arasında yer aldı. Yeşil mini elbisesiyle dikkati çeken oyuncu, yalnız geldiği partiden erken ayrıldı.

Ali Atay'la mutlu bir birliktelik yaşayan Kaya, "Yoğun bir şekilde koşturmaca içindeyim, hızlıca hazırlandım ve ancak yetiştim" dedi.



Pek ortalarda görünmeyen oyuncu, "Hayatımda değişen bir şey yok, buradan eve gideceğim. Boş vakitlerimde sadece uyuyorum" dedi.