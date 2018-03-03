'Woman In Business'in geçtiğimiz gün düzenlediği etkinliğe katılan Hazal Kaya, şunları söyledi:

"Güçlü kalmayı köklerime tutunmaya borçluyum. Hala lise arkadaşlarımla görüşüyorum. Bzi kadınlar güçlü ve sağlam varlıklarız. Gücümüzün farkına varıp birlik olmalıyız. En korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak. Bunun için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendinizle barışık olun ve kadın olarak birbirinizin değerini bilin."