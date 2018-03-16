HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, önce Nişantaşı’ndaki bir kliniğe giren anne-kız, çıkışta birlikte yemek yedi.



Güneşli havayı fırsat bilip restorana yürüyerek giden ikiliden ünlü oyuncu, “Annemle yemek yememiz lazım. Şimdi konuşamayacağım” diyerek soru kabul etmedi.

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