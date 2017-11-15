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Saçlarını kızı Hazal'a kestiren Ayşegül Hanım, bu anlardan fotoğraf paylaşıp altına, "Kanser adı dehşet yaratsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler." notunu düştü. Ayşegül Kaya'nın meme kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.