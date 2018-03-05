Hazal Kaya, moderatörlüğünü Suzan Güverte’nin üstlendiği panelde, yönetmen Hilal Saral’la birlikte soruları yanıtladı.

Güzel oyuncu, "Hiç sansasyonel biri olmadınız. Bunu nasıl başardınız?” sorusuna, "Sansasyonel biri olmadan da işimi yapabiliyorum. Bunu nasıl başarıyorum, ben de bilmiyorum. Sektör oldukça hoyrat. Sansasyonel olmasak da ‘mış’ gibi olabiliyor çoğu zaman. Ama zamanla öğreniyoruz. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yaptım. Çok erken yaşta böyle güzel projelerle başlamak da şanstı, böyle güzel insanlarla çalışmak da. Ben de fena çıkmadım ve savrulmadan bugüne kadar geldim” cevabını verdi.

"BİZ BİRBİRİMİZİN BAŞARILARINI TAKDİR EDİYORUZ"

“Mesele kadın olunca kadınlar birbirlerine entrika ve kötülük yaparlar gibi bir durum var mı?” sorusu üzerine Hazal Kaya, "Aslında öyle değil. Kendi jenerasyonum birbirine çok destek oluyor. Biz birbirimizin başarılarını takdir ediyoruz” dedi.

İlk çalışmaya başladığında genç bir kadın olarak bazı şeyleri anlamadığını dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, “Hilal Saral bana sahip çıktı. Onunla çalışmamış olsaydım, çok savrulurdum” açıklamasında bulundu.