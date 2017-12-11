Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel ölümden döndü...

Hazal Şenel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Hazal Şenel, ölümden döndüğü kazada emniyet kemerine dikkat çekti. Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel kaç yaşındadır? Nerelidir? sorularının cevabı haberimizde...

HAZAL ŞENEL KİMDİR?

18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren son derece aktif bir şekilde spor ile ilgilenen ve bu anlamda tiyatroya karşı son derece büyük bir ilgi besleyen Şenel, zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştirebilmek adına da somut adımlar atma yoluna gitmiş ve başarılı olmuştur.

Paten, yüzme ve voleybol gibi spor dalları ile ilgilenen Şenel, zaman içerisinde tiyatro ve halk oyunları topluluklarında da yer almıştır. Zaman içerisinde kendisini ciddi anlamda gösteren ve oyunculuk yetenekleri ile cast çekimlerinde de çok ciddi anlamda ön plana çıkan Şenel, oyunculuk hayatına çok etkin bir şekilde başlama yoluna gitmiştir.

İLK PROFESYONEL DİZİ PROJESİ 2006 YILINDA SELENA OLDU

2006 yılının en çok sevilen dizi projelerinden birisi olarak dikkatleri çeken ve gençlerin hayranlık ile takip ettiği Selena dizinin başrol oyuncularından birisi olarak kısa zaman içerisinde ön plana çıkmış ve adından söz ettirmiştir. Dizide kendisi ile birlikte Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven, Hakan Altıner gibi isimler yer almıştır ve 3 sezonda 104 bölüm boyunca yayın hayatına devam etmiştir.

İLK BEYAZPERDE PROJESİ 2008 YILINDA OSMANLI CUMHURİYETİ FİLMİ OLDU

Selena dizisindeki oyunculuk yetenekleri ile kısa bir zaman dilimi içerisinde insanların dikkatini çeken ve şirinliği ile sempati kazanmayı başaran Hazal Şenel, ilk beyazperde projesine ise Osmanlı Cumhuriyeti filmi ile çıkmış ve adından yine söz ettirmiştir. Filmin kadrosunda kendisi ile birlikte Ata Demirer, Vildan Atasever, Sümer Tilmaç ve Kerem Kupacı gibi isimler yer almış ve gişede tutulan bir proje olarak dikkat çekmiştir.

2011 YILINDA PİS YEDİLİ DİZİSİ İLE ZİRVEYE ÇIKTI

2001 yılının Gani Müjde imzalı dizi projelerinden birisi olarak dikkatleri çeken ve kısa bir zaman dilimi içerisinde birçok oyuncuyu televizyon ekranlarına kazandıran projesi Pis Yedili dizisinin kadrosunda Neşe karakteri ile herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. Dizi çok uzun süre reyting rekorları kırmayı başarmıştır. Dizinin kadrosunda kendisi ile birlikte Kadir Doğulu, Özge Özberk, Ayşegül Aldinç, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer almıştır ve 101 bölüm çekilmiştir.

2015 YILINDA BİZANS OYUNLARI: GEYM OF BİZANS FİLMİNDE YER ALDI

Yine bir Gani Müjde projesi olarak dikkatleri çeken ve yılların projesinin dirilişi olarak kabul edilen Bizans Oyunları: Geym of Bizans filmi kadrosunda da Çiğ Börek karakterine hayat vererek yeniden sevenlerinin karşısına çıkma başarısını göstermiştir. Filmin kadrosunda kendisi ile birlikte Gürkan Uygun, Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay ve Tolgahan Sayışman gibi isimler yer almıştır ve komedi türünde sevilen bir proje olmuştur.

2017 YILINDA İÇİMDEKİ FIRTINA DİZİSİNE DAHİL OLDU

2017 yılının en iddialı dizi projelerinden birisi olarak dikkatleri çeken ve kadrosu ile de ciddi anlamda fark yaratan projelerinden birisi olarak dikkatleri çeken İçimdeki Fırtına dizisinin kadrosuna dahil olarak sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Dizide kendisi ile birlikte Gizem Karaca, Merve Boluğur, Yusuf Çim ve Burak Yamantürk gibi isimler yer almıştır.

İKİ YALANCI DİZİSİ BURCU KARAKTERİ

Hazal Şenel, İki Yalancı dizisinde Burcu karakterini canlandırmaktadır. Yaşadıkları zor hayattan kurtulmak ve Zengin olmak için beyaz yalanlar söyleyen Serkan(Keremcem) ve Duygu( Yağmur Tanrısevsin) karakterlerinin aşka dönüşen hikayesini ele almaktadır. Dizide Hazal Şener'e Koray Erkök, Pınar Karaman, Ahmet Kayakesen ve Serhan Arslan gibi başarılı oyuncular yer almaktadır.

BAHTİYAR ÖLMEZ DİZİSİNDE DİKKAT ÇEKİYOR

Hazal Şenel, ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan ve sezonun en eğlenceli dizisi olacağı sloganıyla yola çıkan Bahtiyar Ölmez dizisinde, Yetkin Dikinciler'in canlandırdığı Bahtiyar karakterinin kız kardeşi Nuran rolünü canlandırmıştır.

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