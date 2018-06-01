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"BU EKİBİN PARÇASI OLAMAZDI"

Normal şartlarda daha az kişiyle gerçekleştirilen bu fotoğraf çekiminin sonradan yapılan değişiklikle daha kalabalıklaştığını, karede yer alan tüm oyuncuların ve film ekibinin sıkışmak ve ister istemez birbirlerinin önüne geçmek zorunda kaldığını söyleyen güzel oyuncu, ''Zaten böyle bir davranışı bilerek yapacak bir kişi en baştan bu ekibin bir parçası olamazdı'' diyerek tartışmalara son noktayı koymuş oldu.