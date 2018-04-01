Posta'nın haberine göre; Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün bu beraberliği basından saklamak için epey çaba gösterdiği, ancak yakın dostlarına ''Çok güzel bir aşk yaşıyoruz'' itirafında bulundukları gelen haberler arasında.

Bu Konu İle İlgili Haberler