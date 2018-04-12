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BASINDAN KAÇIYORLARDI

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Hazar Ergüçlü’nün adı bir süredir ‘Dudullu Postası’ ve ‘Gerçek Kesit: Manyak’ta birlikte çalıştığı, ‘Leyla ile Mecnun’ dizisiyle tanınan yönetmen Onur Ünlü ile anılıyordu.